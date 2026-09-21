Тръмп vs. комунизма, но с почести за Си: Неочакваният парадокс в Белия дом

Комунизмът е най-голямата заплаха, пред която САЩ някога са се изправяли, смята президентът Доналд Тръмп. През лятото, позовавайки се на подобни сериозни опасения, главнокомандващият предприе рядката стъпка да направи обръщение към нацията в най-гледаното телевизионно време, като обвини Китай в "зловеща намеса в изборите“ през 2020 г. и отново повдигна въпроса за загубата си на вота през същата година - тема, която поддържа отдавна.

Въпреки че се опитва да заклейми демократите като комунисти преди междинните избори през ноември, тази седмица Тръмп посреща с най-високи почести китайския президент Си Дзинпин - лидера на най-мощната комунистическа държава в света.

Държавното посещение се състои в момент, когато самият президент все по-често разпорежда на администрацията си да придобива значителни дялове в частни компании в опит да стимулира икономиката - ход, който дори някои републиканци определят като "корпоративен социализъм“.

Противоречията между думите и действията на Тръмп рискуват да отслабят ефективността на критиките, които републиканците отправят към демократите.

"Смятам, че не предлагаме ясен контраст“, ​​заяви Марк Шорт, бивш началник на кабинета на вицепрезидента Майк Пенс, работил в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп.

Тръмп и Републиканската партия твърдят, че демократите са се изместили твърде силно наляво, пише АР.

По време на неотдавнашния конгрес на републиканците в Далас, посветен на междинните избори, президентът многократно нарече демократите комунисти, като дори заяви: "Ако те спечелят, страната ще стане комунистическа“.

"Щат след щат върхушката на Демократическата партия бива сваляна и заменяна от обезумели фанатици и радикали“, каза Тръмп, добавяйки: "Америка вече е побеждавала комунизма и ще го победи отново“.

Това е препратка към кандидати, обединени с демократичните социалисти, които спечелиха предварителните избори на Демократическата партия в Мичиган, Колорадо, Ню Йорк, Флорида и Пенсилвания. Тръмп и други републиканци твърдят, че това показва, че партията е твърде крайна, въпреки че преувеличават много от политическите реалности.

Това е начин да се промени наративът предвид поредица от фактори, които спъват популярността на Тръмп и неговата партия с наближаването на изборния ден. Те включват все по-непопулярна война в Иран, опасения относно оставащата висока инфлация и спада на рейтинга на одобрение на Тръмп до почти исторически ниски нива.

В очакване на Си

Въпреки че критикува демократите за това, че се сближават с комунистите, Тръмп се хвали с близките си отношения с китайския лидер – своя основен световен съперник. По време на посещението си в Пекин през май президентът с възторг разказваше колко "страхотно си е прекарал“.

Тръмп не скри, че изгражда хеликоптерна площадка на южната морава на Белия дом, за да впечатли Си, като същевременно изразяваше съжаление, че балната зала на Белия дом няма да бъде готова навреме.

"Мога да ви кажа следното: жалко е, че балната зала още не е отворена“, заяви Тръмп в петък.

Президентът също така си спомни за посещението си в "Голямата зала на народа“ в Китай и подхвърли идеята, че балната зала би могла да се превърне в "Голямата зала на Съединените щати“.

Възхищението на Тръмп към Си е част от увлечението му по авторитарни лидери, заяви Марк Селвърстоун, директор на програмата за изследване на президентската институция към Центъра за обществени въпроси "Милър“ към Университета на Вирджиния. Тръмп също така се е хвалил с добрите си отношения със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, с Виктор Орбан в Унгария и с руския президент Владимир Путин.

"Интересът му към авторитарни лидери, както комунисти, така и такива, които не са комунисти, е постоянен, а търсенето на благоразположението им не е нещо ново за Тръмп“, отбеляза Селвърстоун.

При пристигането на Си се очаква Тръмп да посготви най-високите държавни почести. Белият дом потвърди, че американският президент ще посрещне лично колегата си още на летището. Подобна почит за последно Тръмп заяви пред Путин, посрещайки го с червен килим в Аляска.