Тръмп и Макрон са провели “продуктивен разговор”

Лидерите на Франция и САЩ Еманюел Макрон и Доналд Тръмп са провели среща помежду си в Ню Йорк, в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, съобщава Франс прес.

Френският лидер заяви, че разговорът е бил конструктивен, обсъдената е била ситуацията в Червено море и войната в Украйна.

Тръмп и Макрон са обсъдили по-конкретно как да се повиши сигурността на местата, свързани с транспорта на петрол в Червено море. "Разговаряхме също за необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели с ракети прехващачи", заяви Макрон пред журналисти.

"Водихме много ползотворен разговор. Той беше изключително конструктивен, имаше голяма готовност за диалог и успяхме да обсъдим подробно тези два конфликта, които очевидно са важни за мира в света и за нашата сигурност и които имат пряко отражение върху покупателната способност на французите", добави още Макрон.

Срещата е продължила около половин час.

Целта на френската страна е била най-вече да убеди американския президент "да продължи усилията за подкрепа на Украйна и да засили натиска върху Русия". / БТА