“Пирогов“ организира двудневна акция по кръводаряване

Университетската болница за спешна медицина “Пирогов“ и Националният център по трансфузионна хематология организират двудневна акция по кръводаряване на 28 и 29 септември.

Кръводаряването ще се извършва от 9 до 13 часа в рапортната зала “проф. Емил Таков“ на втория етаж, над Спешното отделение на болницата, съобщава Dariknews.bg

Инициативата е насочена към служителите на “Пирогов“, но в нея могат да се включат всички желаещи да дарят кръв. Сред тях са дългогодишни кръводарители, близки на пациенти и други хора, които искат да помогнат. Целта на акцията е да бъде осигурена необходимата кръв за нуждите на спешната болница, където ежедневно има необходимост от кръв и кръвни продукти.

Кой може да дари?

Кръв могат да даряват здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 килограма. Дарителите не трябва да са приемали медикаменти поне 48 часа преди процедурата. Преди кръводаряването лекар преценява дали то не представлява риск за здравето на човека и дали дарената кръв е подходяща за пациентите.

При едно кръводаряване се вземат около 450 мл. кръв. Според посочената от “Пирогов“ информация това количество може да бъде използвано за лечението на до трима пациенти.

Количеството на дарената кръв се възстановява за по-малко от 24 часа, а пълното възстановяване на кръвните клетки отнема около 3-4 седмици.

Желаещите да се включат в акцията трябва задължително да носят личната си карта.