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Изтича срокът за предложения за регистрация на кандидат-президентските двойки

Партии и коалиции подават заявления до 17 часа днес

22.09.2026 | 07:29 ч. 0
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Днес в 17:00 ч. изтича срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите президентски избори на 25 октомври 2026 г. Това се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В същия срок Комисията трябва да регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети.

Според хронограмата до днес партии, коалиции и инициативни комитети могат да подадат заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията за участие в изборите и ЦИК трябва да взема решение за заличаване на регистрацията.

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В ЦИК до 17:00 ч. на 21 септември са постъпили документи за регистрация на 24 кандидатпрезидентски двойки за участие в предстоящите президентски избори.

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