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Зеленски е в САЩ за ключова среща с Тръмп и за Общото събрание на ООН

Мирът е приоритет, каза Зеленски след пристигането си в Ню Йорк

22.09.2026 | 09:19 ч. 24
Reuters

Reuters

Президентът Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където предстои да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и да обсъди усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Двамата лидери ще участват в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където се събират стотици дипломати и световни лидери, за да обсъдят глобални предизвикателства и кризи.

Освен срещата с Тръмп, Зеленски посочи, че са планирани още около 20 срещи с официални лица и представители на организации. Той също така обяви, че е готово за подписване ново споразумение относно дронове.

Мирът е приоритет

"Разбира се, приоритет номер едно за Украйна е да се приближи мирът и да се защитят животите на нашите хора“, написа Зеленски в социалната мрежа X, след като кацна в Ню Йорк. 

"Има конкретни предложения за сигурност и мерки за деескалация, които биха могли да ускорят края на войната. Работим за укрепване на противовъздушната отбрана и осигуряване на достатъчно финансиране за Украйна", каза още украинският лидер.

Зеленски, който проведе телефонен разговор с Тръмп на 20 септември, заяви, че предстоящата им среща "може да промени много неща“. Срещата между лидерите е насрочена за 22 септември, съобщи украински представител пред изданието Kyiv Independent.

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Украинският лидер разкри, че иска да обсъди с американския си колега възможността за взаимна пауза в ударите на Украйна и Русия срещу енергийната инфраструктура и цели в Черно море.
"На масата са и идеи за приближаване на мира, като се започне със сериозни стъпки за деескалация. Енергийният сектор и критичната инфраструктура на Украйна, както и износът ни на храни, трябва да престанат да бъдат мишени за Русия, а това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“, заяви Зеленски в платформата X преди срещата.

"Готови сме да работим по този въпрос и ще го обсъдим с партньорите си в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк", добави Зеленски.

Президентът каза още, че "вече няма да е така, че страда само нападнатата страна. Характерът на войната днес е такъв, че агресорът също ще понесе щети.“

От своя страна, по-рано на 21 септември Тръмп коментира, че войната е нанесла тежки поражения на руската петролопреработвателна промишленост, и призова за прекратяване на бойните действия. Американският президент и преди е свързвал украинските удари по руски рафинерии с рязкото покачване на световните цени на дизела – твърдение, което експертите оспорват.
По време на посещението си в Ню Йорк се очаква украинският президент да се срещне и с други високопоставени чуждестранни представители, включително с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Последната среща между Зеленски и Тръмп беше в Белия дом на 28 юли.

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