Зеленски е в САЩ за ключова среща с Тръмп и за Общото събрание на ООН

Президентът Володимир Зеленски пристигна в Съединените щати, където предстои да се срещне с американския президент Доналд Тръмп и да обсъди усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.
Двамата лидери ще участват в сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където се събират стотици дипломати и световни лидери, за да обсъдят глобални предизвикателства и кризи.
Освен срещата с Тръмп, Зеленски посочи, че са планирани още около 20 срещи с официални лица и представители на организации. Той също така обяви, че е готово за подписване ново споразумение относно дронове.
Together with the First Lady @ZelenskaUA and the diplomatic team, landed in New York for the 81st session of the UN General Assembly. Around 20 meetings are planned, including with the U.S. President, European leaders, U.S. senators and members of the House of Representatives, heads of international organizations, leading American companies, and think tanks. A new Drone Deal is also ready to be signed. Of course, Ukraine’s number one priority is bringing peace closer and protecting the lives of our people. There are concrete security proposals and de-escalation measures that could bring the end of the war closer. We are working to strengthen air defense and ensure sufficient financing for Ukraine. Just like last year, we will hold the International Crimea Platform Summit in New York. There will be broad high-level representation from various countries, and we appreciate the involvement of all our partners and their support for our territorial integrity and sovereignty. Olena will address students and faculty at Columbia University and present the outcomes of the Summit of First Ladies and Gentlemen at the United Nations. The First Lady also has a series of meetings scheduled with American businesses and philanthropists in support of the Olena Zelenska Foundation’s projects, as well as a number of bilateral meetings, including with the wife of the Prime Minister of the United Kingdom and the President of the World Bank. Thank you to everyone who stands with Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026
Мирът е приоритет
"Разбира се, приоритет номер едно за Украйна е да се приближи мирът и да се защитят животите на нашите хора“, написа Зеленски в социалната мрежа X, след като кацна в Ню Йорк.
"Има конкретни предложения за сигурност и мерки за деескалация, които биха могли да ускорят края на войната. Работим за укрепване на противовъздушната отбрана и осигуряване на достатъчно финансиране за Украйна", каза още украинският лидер.
Зеленски, който проведе телефонен разговор с Тръмп на 20 септември, заяви, че предстоящата им среща "може да промени много неща“. Срещата между лидерите е насрочена за 22 септември, съобщи украински представител пред изданието Kyiv Independent.
Украинският лидер разкри, че иска да обсъди с американския си колега възможността за взаимна пауза в ударите на Украйна и Русия срещу енергийната инфраструктура и цели в Черно море.
"На масата са и идеи за приближаване на мира, като се започне със сериозни стъпки за деескалация. Енергийният сектор и критичната инфраструктура на Украйна, както и износът ни на храни, трябва да престанат да бъдат мишени за Русия, а това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“, заяви Зеленски в платформата X преди срещата.
"Готови сме да работим по този въпрос и ще го обсъдим с партньорите си в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк", добави Зеленски.
Президентът каза още, че "вече няма да е така, че страда само нападнатата страна. Характерът на войната днес е такъв, че агресорът също ще понесе щети.“
От своя страна, по-рано на 21 септември Тръмп коментира, че войната е нанесла тежки поражения на руската петролопреработвателна промишленост, и призова за прекратяване на бойните действия. Американският президент и преди е свързвал украинските удари по руски рафинерии с рязкото покачване на световните цени на дизела – твърдение, което експертите оспорват.
По време на посещението си в Ню Йорк се очаква украинският президент да се срещне и с други високопоставени чуждестранни представители, включително с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Последната среща между Зеленски и Тръмп беше в Белия дом на 28 юли.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.