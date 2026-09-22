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Доцова от Велико Търново: Независимостта се отстоява всеки ден

Нищо не е даденост и всичко зависи от нас, каза шефът на парламента

22.09.2026 | 09:48 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е в старата столица Велико Търнова за кулминацията от тържества по случай Независимостта на България.

“В днешния ден не трябва да забравяме и трябва да помним, че Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилияв”, каза Доцова.

Председателят на НС присъства на празнична литургия по повод Независимостта на България. 

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“Нищо не ни е даденост, всичко зависи от нас, каза председателят. Днес трябва да отстояваме независимостта със защитата на националните интереси винаги, във всяко едно от нашите действия - и във вътрешната политика, и в международната, добави Михаела Доцова.

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Тагове:

Михаела Доцова Независимост Велико Търново 118 години тържества Народно събрание
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