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Външните министри на Г-7 призова Иран да прекрати подкрепата си за хусите

Осъждаме продължаващите атака, се казва в общото изявление

22.09.2026 | 08:50 ч. 3
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Външните министри на страните от Г-7 призоваха Иран да прекрати въоръжаването и подкрепата си за хусите в Йемен, заявявайки, че това е опасна ескалация, която застрашава международната търговия и може да доведе до глобална нестабилност, съобщава Ройтерс.

"Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу кралство Саудитска Арабия", се казва в изявление на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ след срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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"Призоваваме хусите незабавно да преустановят всички военни действия, всички заплахи и нападения срещу гражданското корабоплаване и добросъвестно да се върнат към политическия процес", допълват те. / БТА

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