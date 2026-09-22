Путин пропуска Г-20 в Маями, планира визита в Китай

Руският президент Владимир Путин планира да посети Китай, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе под председателството на Си Дзинпин. По всяка вероятно лидерът ще пропусне срещата на върха на Г-20 в САЩ с участието на Доналд Тръмп, съобщава Bloomberg.

Според източници, близки до Кремъл, руският президент планира да участва лично в срещата на АТЕС за първи път от 2017 година насам. Според тях вероятността той да се присъедини към президента Тръмп на срещата на Г-20 във Флорида е изключително малка, съобщава агенцията.

На 18-19 ноември Си Дзинпин ще приеме лидерите на страните от АТИС в китайския град Шенжен. Руски официални лица изразиха предположения за възможността в кулоарите на срещата на върха да се проведе безпрецедентна тристранна среща на лидерите на трите най-големи ядрени сили в света.

Помощникът по въпросите на външната политика на Кремъл Юрий Ушаков заяви в началото на този месец, че Путин и Си Дзинпин са обсъдили тази идея по време на преговорите на неотдавнашната среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Киргизстан, като добави, че това ще зависи от това дали Тръмп ще реши да участва в срещата на върха на АТИС.

Избягва международни изяви

Путин като цяло избягва многостранните форуми, където го заплашва конфронтация със западните съюзници на Украйна в Европа, както и с държави като Канада, Япония, Южна Корея и Австралия.

Въпреки че присъствието му на срещата на върха на АТЕС заедно с лидерите на някои от тези държави може да създаде дипломатически проблеми за домакина - Китай, това ще предостави на Путин най-широко отразяваната международна трибуна от началото на войната в Украйна през 2022 година.