Николай Калайджиев ще бъде пилот на две космически мисии

Николай Калайджиев е получил предложение да бъде пилот на две космически мисии на компаниите Vast и SpaceX. Това разказа самият той в предаването “България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

Сега му предстои подготовка за различните етапи на мисиите, като засега подробностите около тях остават ограничени.

Две космически мисии

“Ще бъда пилот не на една, а на две мисии“, заяви Калайджиев.

По думите му предложението е дошло от Vast - компания, която в партньорство със SpaceX подготвя мисия, определяна от него като „голяма стъпка към развитие на човечеството в Космоса“.

Калайджиев посочи, че е запознат с подготовката за предстоящите мисии, която включва различни етапи. “На този етап не мога да разкрия повече подробности“, допълни той.

1021 излитания и кацания за денонощие

Калайджиев разказа и за постижението си от 1021 излитания и кацания в рамките на едно денонощие. Преди пет дни той е получил официално потвърждение за рекорда и показа сертификата си от “Гинес“ в студиото.

Полотът подчерта, че за признаването на подобно постижение не е достатъчно то просто да бъде изпълнено. Всяка стъпка трябва да бъде подробно документирана, за да може рекордът да бъде удостоверен.

Подготовката му е продължила година и половина, а последните два месеца и половина са били белязани от денонощна работа.

Тренировките са били интензивни и са били съпроводени с редица ограничения, за да може организмът му да бъде в максимално добра кондиция още в ранните сутрешни часове.

Вяра, мотивация и дисциплина

Калайджиев призна, че мотивацията не може да бъде постоянна, особено когато умората започне да се натрупва. В такива моменти решаваща роля има дисциплината.

“Вяра не съм губил. Но има моменти, когато умората надделява над мотивацията. Тогава идва ред на дисциплината. Няма как да си мотивиран по всяко време“, сподели Николай Калайджиев.

След рекорда от 1021 излитания и кацания новото предизвикателство пред него е свързано с подготовката за две космически мисии.

Гледайте видеото с целия разговор.