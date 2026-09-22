BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 58

Интензивно полицейско присъствие по пътищата

Ще бъдат осигурени допълнителни екипи

22.09.2026 | 13:18 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи се очакват през целия празничен ден, съобщава БНТ.

От "Пътна полиция" ще следят най-вече за неправилни маневри, несъобразена скорост и агресивно шофиране.

“Ще бъдат осигурени допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафика. Идеята на тази организация е да се предпази живота и здравето на гражданите, съответно да бъде намален риска от настъпване на пътно-транспортни произшествия”, каза Тихомир Тодоров от “Пътна полиция”

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Пътна полиция трафик допълнителни екипи акция проверки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem