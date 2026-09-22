105 г. от смъртта на Вазов: Деца рецитират “Аз съм българче”

На 22 септември отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов.

В негова чест днес се провежда целодневен концерт "Това е България. По стъпките на Вазов" на лятната сцена на Гара Бов, съобщава БНТ.

105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно стихотворението "Аз съм българче".

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Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на Патриарха на българската литература.

В памет на писателя ще бъде отслужена панихида, а в програмата са включени и негови стихове.

След смъртта на Иван Вазов през 1921 г. поклонението пред него продължава четири дни в църквата “Света Неделя“. Обичаният от поколенията автор е погребан на 28 септември в центъра на София с 101 топовни салюта.