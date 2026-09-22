105 г. от смъртта на Вазов: Деца рецитират “Аз съм българче”

На 22 септември отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов.
В негова чест днес се провежда целодневен концерт "Това е България. По стъпките на Вазов" на лятната сцена на Гара Бов, съобщава БНТ.
105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно стихотворението "Аз съм българче".
Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на Патриарха на българската литература.
В памет на писателя ще бъде отслужена панихида, а в програмата са включени и негови стихове.
След смъртта на Иван Вазов през 1921 г. поклонението пред него продължава четири дни в църквата “Света Неделя“. Обичаният от поколенията автор е погребан на 28 септември в центъра на София с 101 топовни салюта.
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