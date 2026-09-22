10 признака на хормонален дисбаланс

Хормоналният дисбаланс засяга милиони жени по света. Той може да доведе до промени в настроението, теглото, кожата и цикъла ви. Ето 10 сериозни признака, които не бива да пренебрегвате:

Нередовен менструален цикъл

Цикълът ви трябва да е между 21 и 35 дни. Ако е нередовен, много дълъг или много кратък, това може да е знак за проблем с естрогена или прогестерона.

Акне по брадичката и челото

Хормоналното акне се появява по долната част на лицето. То не изчезва с обикновени продукти.

Косопад и изтъняване на косата

Високите нива на тестостерон или проблеми с щитовидната жлеза водят до косопад.

Наддаване на тегло

Особено около областта на корема. Хормоналното тегло не се влияе само от диетата – хормони като кортизол и инсулин играят голяма роля.

Постоянна умора

Ако спите 8 часа и пак сте уморени, възможно е щитовидната жлеза да не работи оптимално.

Източник: Хормонален дисбаланс: 10 сериозни признака, на които да обърнете внимание