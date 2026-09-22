10 признака на хормонален дисбаланс

Хормоналният дисбаланс засяга милиони жени по света. Той може да доведе до промени в настроението, теглото, кожата и цикъла ви. Ето 10 сериозни признака, които не бива да пренебрегвате:
Нередовен менструален цикъл
Цикълът ви трябва да е между 21 и 35 дни. Ако е нередовен, много дълъг или много кратък, това може да е знак за проблем с естрогена или прогестерона.
Акне по брадичката и челото
Хормоналното акне се появява по долната част на лицето. То не изчезва с обикновени продукти.
Косопад и изтъняване на косата
Високите нива на тестостерон или проблеми с щитовидната жлеза водят до косопад.
Наддаване на тегло
Особено около областта на корема. Хормоналното тегло не се влияе само от диетата – хормони като кортизол и инсулин играят голяма роля.
Постоянна умора
Ако спите 8 часа и пак сте уморени, възможно е щитовидната жлеза да не работи оптимално.
Източник: Хормонален дисбаланс: 10 сериозни признака, на които да обърнете вниманиеТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.