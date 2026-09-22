Мадяр: Неприемливо е да сме член на Карпатската интеграция

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че за страната му е неприемливо да бъде обявявана без съгласието ѝ за член на Карпатската интеграция, предаде националната новинарска агенция МТИ.

Изявлението на премиера е от снощи в социалната мрежа Х.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви в петък за създаването на Карпатската осморка – регионална група със заявена цел да развива логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. Обявено беше, че Унгария е член на формацията. Вчера Мадяр заяви пред парламента, че Унгария не членува в Карпатската осморка, допълвайки, че е поканена, но не е приела поканата.

Украинският външен министър Андрий Сибига съобщи, че е останал изненадан от “ненужно конфронтационните изказвания на унгарския премиер спрямо Украйна“. Той подчерта, че инициативата цели развитието на региона и предлага взаимни ползи а всичките въвлечени карпатски държави. Той допълни, че “причините за категоричното отхвърляне от унгарска страна“ му остават неизвестни.

Сибига заяви, че е изненадан и от изявления, поставящи под въпрос “прякото, прагматично и взаимноизгодно сътрудничество“ между украински и унгарски енергийни компании, залегнало в двустранен меморандум.

Украинският външен министър определи като озадачаващ факта, че макар Виктор Орбан вече да не е на власт, изглежда сякаш неговата „политика на възпрепятстване и изолация“ продължава да процъфтява, въпреки че, както той отбеляза, “орбанизмът“ не е донесъл полза нито на Унгария, нито на по-широкия регион, нито ще го направи в бъдеще.

Снощи Мадяр отговори на украинския външен министър в Х“: “Нека ви помогна. Напълно неприемливо е една суверенна страна да бъде обявявана за член на международно сътрудничество без консултация или съгласие от държавата, за която това се отнася“. / БТА