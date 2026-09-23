Кои са най-добрите дестинации за пътуване през 2027 година?

Lonely Planet току-що представи списъка си "Best in Travel" за 2027 г. , като 10 от препоръчаните локации са в Европа.

Списъкът, който се публикува ежегодно преди сезона за резервиране на почивки, е съставен от общността от експерти по пътувания на издателството, разпръснати по целия свят. Той е разделен на две части: 25-те най-добри места за посещение и 25-те най-добри преживявания, които си струва да резервирате.

Местата, включени в тазгодишния списък, варират от Дънидин и Уайтаки - един от "най-страхотните и нестандартни" райони на Нова Зеландия - до Фулиду на Малдивите, достъпна алтернатива на стандартните курортни острови.

Що се отнася до преживяванията, Lonely Planet препоръчва дегустация на вино и кулинарни удоволствия във Вале де Гуадалупе (Мексико), преди мястото да стане масово популярно, както и пътуване с Хималайската железница Дарджилинг в Индия.

Ако търсите нещо по-близо до дома, ето кои места в Европа са включени в списъка за 2027 г.

Когато става въпрос за италианския регион Венето, Венеция доминира в разговорите, тъй като хората се стичат към града с каналите за романтични почивки. Вместо това списъкът "Best in Travel" на Lonely Planet насърчава туристите да разгледат по-широкия регион - от Доломитите и езерото Гарда до градове като Верона и Падуа.

Друга възможност в Южна Европа е Шибеник в Хърватия - един от най-старите градове в страната, който според Lonely Planet се отличава с "впечатляваща архитектура, кулинарни изкушения и богат календар от фестивали през цялата година".

Подобно на Венеция, Испания също често попадаше в заглавията на медиите тази година във връзка с проблема с прекомерния туризъм.

Това обаче не означава, че не можете да посетите страната по отговорен начин - просто трябва да изберете дестинация, която действително има желание да привлича повече туристи. Като Леон в Северна Испания - средновековен град по Френския път на Камино де Сантяго, който привлича туристи, желаещи да видят великолепната му готическа архитектура и сградата "Каса Ботинес" (Casa Botines) на Антони Гауди.

Много се говори за нарастващата популярност на т.нар. "coolcations" (пътувания към по-хладни дестинации), а най-атрактивната дестинация от този тип за 2027 г. е Сканьор-Фалстербо - два съседни града в шведската провинция Сконе.

Известни като "Шведската Ривиера", те предлагат на посетителите възможност да забавят темпото, да се насладят на крайбрежните гледки и да разгледат природните резервати в района.

Накрая, Lonely Planet насочва вниманието и към германския град Десау - място, което е "синоним на движението Баухаус" и предлага изключително богато културно съдържание въпреки малките си размери.

Най-добрите преживявания в Европа, които да резервирате за следващата година

За любителите на пешеходния туризъм "Пътят на Свети Кътбърт" (St Cuthbert’s Way) - исторически поклоннически маршрут с дължина 100 км, свързващ Шотландските гранични земи (Scottish Borders) с Нортъмбърланд - е задължителна дестинация за следващата година.

"Великобритания е благословена с толкова много спиращи дъха пейзажи, зашеметяващи крайбрежия и забележителна история и културно наследство, че е напълно заслужено един маршрут, съчетаващ по чудесен начин и трите елемента, да получи толкова висока оценка от световни експерти в туризма", заяви Патриша Йейтс, изпълнителен директор на VisitBritain / VisitEngland. "Като се има предвид, че повече от един на всеки трима чуждестранни посетители се наслаждава на разходки сред природата по време на пътуванията си в Североизточна Англия, а VisitEngland стартира мащабна кампания за вътрешния крайбрежен туризъм, ние с нетърпение очакваме да посрещнем още хора, които да опознаят "Пътят на Свети Кътбърт" и чудесните туристически обекти по протежението му."

Ако предпочитате пътуванията с автомобил пред дългите пешеходни преходи, друга препоръчана дестинация за 2027 г. е маршрутът "Пътят на Наполеон" във Франция.

През следващата година този маршрут, който преминава през места като Грас, Кастелан и Систерон, ще отбележи своята 95-годишнина.

Ако пък предпочитате да се отправите на пътешествие по вода, Lonely Planet предлага плаване из Еолийските острови в Италия - място, където ви очакват сурови крайбрежия, кристално чисти води и автентичен италиански начин на живот. Като алтернатива можете да се потопите във водите на Егейско море край Гърция и да откриете векове морска история.

Ирландският маршрут "Wild Atlantic Way" обхваща 2600 километра пътища, но ако търсите по-кратко бягство до място, което според Lonely Planet е "сериозен претендент за титлата най-впечатляващо кътче в страната", трябва да се насочите към фиорда Килари (Killary Fjord) в графство Голуей.