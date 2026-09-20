“Възраждане” обявява кандидат-президента на 22 септември

Депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев съобщи в ефира на bTV, че партията ще обяви кандидатите за президент и вицепрезидент на 22 септември от 12:30 часа в старата столица Велико Търново.

“Изключително символично е точно на Деня на независимостта да го направим“, каза Ганев.

“Една от причините да забавим страшно много нашите кандидати за президент и вицепрезидент е, че нашите избиратели постоянно ни пишеха и искаха да проведем разговори с всички партии, сдружения и организации, които са извън парламента. Да седнем на една маса и да говорим за обща кандидатура, за да има алтернативно решение. Това отне доста време“, обясни депутатът от “Възраждане”.

Ганев каза, че е направено социологическо проучване, за да се види кои са най-предпочитаните от избирателите на партията кандидати.

Цончо Ганев отказа да каже дали самият той или Костадин Костадинов са сред имената, защото не иска да прави спекулации.

Според него на този етап кампанията за президентските избори изкарва неща, които са факти и не би я нарекъл “кална“.