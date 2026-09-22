Нова драма пред ООН: Тръмп предрече, че Куба "ще падне"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на речта си пред Общото събрание на ООН, че Куба е "провалена държава" и на комунистическия остров ще дойде свободата, предаде Ройтерс.

"Администрацията ми също иска фундаментална промяна на ситуацията в Куба, където комунистическият режим е под голям натиск - най-големият натиск, който е изпитвал. Това е абсолютно провалена държава, тя пропада, както никога преди и ще падне", заяви Тръмп.

“Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба”, добави той.

Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес нарече "клевети" думите на Доналд Тръмп.

"Американското правителство е неспособно да приеме, че Куба е и има право да бъде напълно независима и суверенна държава. Нито неверните твърдения на американския президент пред ООН, нито някоя от клеветите му не могат и няма някога да опровергаят този факт", написа Родригес в социалната мрежа Екс.