Дали фалшифицирани 60 хил. гласа на "Справедлива Русия", за да влезе в Държавната Дума

По време на преброяването на гласовете за Държавната дума на 21 септември партията "Справедлива Русия" е получила допълнително около 60 000 гласа, съобщава експертът по избори Станислав Андрейчук в платформата Carnegie Politics.

Партията се намираше на ръба на прага от 5%, необходим за влизане в Държавната дума. В крайна сметка, както обяви Централната избирателна комисия, "Справедлива Русия" все пак си осигури място в парламента.

"Достатъчно е едно обаждане, решението се взема, цифрата незабавно се променя и това е всичко", каза той.

Експерт по избори, пожелал анонимност пред Telegram канала "Избори в детайли" (Elections in Detail), по-рано отбеляза рязкото увеличение на гласовете за "Справедлива Русия".

"В интервала между 13:29 и 14:29 ч. в сайта на Централната избирателна комисия бяха добавени 67 330 гласа. Това означава, че в съответните избирателни секции партията е имала средно 14,5% подкрепа, докато комунистите са имали 4,5%, а "Нови хора" - 3,1%. Сега обаче общият резултат на "Справедлива Русия" възлиза на 5,06%", обясни той.

Според данните на Централната избирателна комисия (ЦИК), обхващащи 97,37% от обработените бюлетини и публикувани вечерта на 21 септември, "Единна Русия" получи 57,96% от гласовете на изборите за Държавната дума по федералните листи. Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) зае второ място с 13,67% от гласовете, следвана от Либерално-демократическата партия (ЛДПР) с 8,96%, "Нови хора" със 7,91% и "Справедлива Русия" с 5,1%.