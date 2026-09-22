Честванията, посветени на 118 години Независимост, завършиха със заря-проверка

Със заря-проверка и празнични илюминации във Велико Търново завършиха честванията, посветени на 118 години Независимост.

Представителните роти на НВУ "Васил Левски" бяха поздравени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. В словото си тя посочи, че обявяването на независимостта е държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия.

Кметът Даниел Панов определи 22-ри септември като знаков общобългарски обединителен празник, от който извира национална гордост и самочувствие, че сме българи.

На площада прозвуча българският химн, изпълнен от военния оркестър към НВУ "Васил Левски", а официалните лица и гостите на празника сведоха глави в едноминутно мълчание. Денят завърши със спектакъла "Царевград Търнов - Звук и светлина". Сред официалните лица бяха депутати от парламентарно представените партии и представители на институции.

Старата столица беше център на тържествата, които започнаха в църквата „Свети четиридесет мъченици“, където на 22 септември 1908 година цар Фердинанд прочита Манифеста, с който е провъзгласена българската независимост. Тържествената литургия беше отслужена от Никополския епископ Матей, който извърши водосвет на знамената на Националния военен университет „Васил Левски“ и обществени институции. Официалните лица поднесоха цветя пред гроба на цар Калоян.

Многолюдно празнично шествие премина по улиците на Велико Търново от крепостта "Царевец" до паметника "Майка България" в центъра на старата столица. Шествието беше водено от съставите, които участват в 19-ото издание на Международния фестивал на военните духови оркестри. Пред паметника "Майка България" бяха поднесени гирлянди от цветя и букети, а музикантите с пагони представиха за великотърновци и гостите на града индивидуални музикални програми. Празникът продължи на откритата сцена пред сградата на Общината, а по-късно прерасна в голямо търновско хоро.