Джейсън Съдейкис призна, че сериалът "Тед Ласо" го е спасил

Джейсън Съдейкис разкри, че е бил спасен от сериала "Тед Ласо".

50-годишният американски актьор играе главния персонаж - треньорът по футбол на английския отбор Ричмънд - Тед Ласо.

Джейсън е и сценарист, и създател, и изпълнителен продуцент на комедийния сериал. И издаде, че да играе Тед Ласо е имало позитивен ефект върху живота му и вижданията му.

Доста фенове коментират колко много значи сериалът за тях и как им вдъхва надежда. И от "The Hollywood Reporter" питат как звездата би им отвърнал.

Съдейкис коментира, че "Тед Ласо" също го е спасил.

"Заразно е да играеш персонаж, който вижда най-доброто у хората и не е сърдит на света за всичките му фобии, грубияни и сенки... Беше добре да живея в това - да имаш това циркулиране в мозъка ти и тялото ти по цял ден. Все още е.", посочва актьорът.

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