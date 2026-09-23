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В развитие Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Балабанов за плочата край "Петрохан": Обществото няма да прояви и капка съжаление!

Този път няма да мине опорката на жълтите павета, заяви той

23.09.2026 | 14:43 ч. 40

Бившият депутат от партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" Станислав Балабанов отрече зад действията на шоумена край хижа "Петрохан" да стоят политически мотиви. 

Припомняме, че по-рано днес Трифонов съобщи, публикувайки и снимка, че е разрушил паметната плоча, издигната от близките на Ивайло Калушев и мъжете, открити мъртви в х. "Петрохан" под връх "Околчица". 

Ето какво пише Балабанов в профила си във Facebook: 

Слави, паметната плоча… и АЗ!

И, не! Този път няма да мине опорката на жълтите павета, че това е политическо!

Не, бе. Не е! След като няма институции и държава ще има подобни актове, като знак в защита на нормалността.

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Защото да правиш паметна плоча с имената на убиец и жертвите на извратеното му минало е прикриване на гузна съвест, подплатена с пари и финансиране на политическа партия и нейните спонсори. Същите тия се черпиха с торта, с отрязани глави, в чест на премахването на паметник в центъра на София.

Сега същите тия трябва да разберат, че нормалното българско общество няма да прояви и капка съжаление! И капка милост!

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Тагове:

Станислав Балабанов Петрохан Слави Трифонов паметна плоча Ивайло Калушев слави-23.09.
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