Правителството обяви нови данъчни облекчения за родители

Министърът на финансите Людмила Петкова обяви, че днес са публикувани годишните промени в данъчните закони.

“Пакетът от данъчни и приходни мерки за 2027 година има за цел да осигури устойчиво нарастване на бюджетните приходи, включително чрез намаляване дела на сивата икономика и повишаване на събираемостта на приходите. Отделно пакетът предвижда няколко данъчни преференции както за семействата с деца, така и за предприятията”, каза по време на брифинг зам.-министърът.

Петкова добави, че във всички данъчни закони са предвидени корекции от техническо естество, както и актуализация на санкциите и глобите. "Предвижда се много голяма част от глобите и имуществените санкции да бъдат актуализирани, тъй като те не са променяни още от приемането на самите данъчни закони през 2006 година", подчерта Петкова.

Законът за данъците върху доходите на физическите лица

Първата мярка е увеличаване на размера на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. При едно дете в момента действащият размер за 2026 година е 6000 лева. Той се увеличава на 5000 евро. Разликата е 1932 евро. При две деца размерът се увеличава от 12 000 лева на 8000 евро. Разликата е 1864 евро. При три и повече деца размерът се увеличава от 18 000 лева на 11 000 евро. Разликата е 1796 евро. За децата с увреждания увеличението е най-голямо - от 12 000 лева на 10 000 евро, като скокът е 3864 евро.

Втората мярка, обясни Петкова, е за работещите семейства с деца и въвеждането на данъчно облекчение за детско развитие - за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца.

Действащите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания са безусловни. Те се приспадат от данъчната основа в нормативно определен размер, посочен в закона.

За разлика от тези две преференции, при новата преференция идеята е от годишната облагаема данъчна основа да се приспадат конкретни разходи, но те да бъдат документално обосновани. Тоест, разходите трябва да са свързани с детското развитие - например такси за участие в танци, езикови или други образователни курсове, както и разходи за спортни дейности.

Идеята е тези разходи да се приспадат от годишната данъчна основа на работещите родители. За едно дете е предвидено облекчение в размер на 2000 евро, за две деца - 4000 евро, а за три и повече деца - 6000 евро.

Зам.-министърът направи уточнение, че извършените разходи трябва да бъдат документално доказани, но самите документите няма да се прилагат към годишната данъчна декларация.

“Те трябва да са налични при проверка от Националната агенция за приходите. Идеята е да не се затрудняват нито правоимащите лица, нито НАП, когато е необходимо да бъде извършена проверка и доказване на разходите. Тази мярка всъщност има не само ефект за подпомагане на работещите родители, но и ефект за изсветляване на част от сивата икономика", уточни зам.-финансовият министър.

Законът за ДДС

Първата мярка е повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 51 130 евро на 75 000 евро. Доброволната регистрация по ДДС остава. Задължителната регистрация ще възниква при достигане на праг от 75 000 евро.

Втората мярка е въвеждане на задължение за регистрация по ДДС при облагаеми доставки, свързани със земя и сгради. Тази мярка е насочена към предотвратяване на възможностите за укриване и недеклариране на ДДС.

Третата мярка по ДДС е въвеждането на задължително електронно фактуриране за местните доставки. Съгласно европейска директива от 1 януари 2030 година задължително трябва да бъде въведено електронно фактуриране за трансграничните доставки. Голяма част от държавите членки вече са въвели електронно фактуриране и за местните доставки.

Мярката всъщност ще бъде приета сега чрез промени в законодателството, но реално ще започне да функционира от 2028 година, тъй като е необходимо изграждането на информационна платформа на НАП, чрез която да се верифицират издадените от доставчика фактури и да се потвърждава от получателя, че действително е реализирана съответната сделка.

Ваучерите за храна

Зам.-министър Петкова добави, че ще има и промяна при ваучерите за храна.

“Ако сега те са на стойност 102 евро, ще станат 200 евро при облагане на ваучера с данък от 7%. Така максималният размер на месечния ваучер за едно лице ще стане 186 евро. Ваучерът остава освободен от социални осигуровки, но облагаем с по-ниска ставка от 10%”, обясни Петкова.

От 3 на 7% се увеличава ставката на наети или предоставени за ползване активи.

“Предлагаме облагане с данък на свръхпечалбите за 2027 година”, каза още зам.-министърът на финансите.