"Оставка" и "Тук не е Петрохан": Протест и контрапротест пред Столична община заради украинското знаме (СНИМКИ)

Снимки: Димитър Кьосемарлиев - Dnes.bg 1 / 13 / 13

Протест с искане за оставката на кмета на София Васил Терзиев и контрапротест в подкрепа на Украйна се провеждат пред сградата на Столичната община.

Демонстрацията срещу Терзиев е организирана във Фейсбук под надслов "Да свалим чуждото знаме! Оставка на Терзиев!". Сред поводите, посочени от организаторите, са поставеното украинско знаме на сградата на общината и твърденията за връзки на столичния кмет с групата от "Петрохан".

Участниците в протеста скандират "Оставка" и носят плакати с надпис "Тук не е Петрохан".

По същото време пред Столичната община се провежда и контрапротест. Участниците в него изразяват подкрепа за Украйна и украинския народ и настояват украинското знаме да остане на сградата на общината.

Между двете групи има полицейски служители, които следят за спазването на обществения ред.

Заради демонстрациите движението на автомобили пред сградата на Столичната община е спряно.