Теменужка Петкова: Правителството ни предлага свръхданъци и удря бизнеса и гражданите

Освен процедура по свръхдефицит, която това правителство доведе, към настоящия момент имаме и свръхданъци, които правителството на премиера Радев ни предлага, коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на финансите Теменужка Петкова на брифинг в парламента относно представения от кабинета пакет от промени в данъчни закони, свързани с приемането на закона за бюджета за 2027 година.

След няколко месеца управление правителството на премиера Радев категорично се отказа от направената заявка и дадените обещания, с които спечелиха това внушително парламентарно мнозинство на изборите през април, че ще запазят данъчната система такава, каквато е, че няма да увеличават данъци и няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и бизнес, каза Петкова. Това, както разбираме, няма да е така за 2027 г., а предполагам и за в бъдеще, добави тя.

За ГЕРБ като консервативна партия ключово място заема развитието на частната инициатива, посочи Петкова и изрази притеснения относно въвеждането на т.нар. данък свръхпечалба в размер от 33%. Той ще засегне поредица от икономически сектори, които генерират приходи и работни места, отбеляза тя. Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви и реализират печалба, коментира бившият финансов министър. По думите ѝ това е много сериозен удар върху българския бизнес и много лош сигнал към инвеститорите, на първо място, защото няма предвидимост.

Увеличаването на данъчната оценка на сградите ще доведе до увеличаване на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат, посочи още Петкова. Увеличението се предвижда да бъде поетапно в следващите три години, като в края на третата година – до 2029 г. данъкът върху сградите ще бъде удвоен, предупреди тя.

Относно предложения акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата, Петкова коментира, че с въвеждането на тази нова данъчна тежест се удрят и хората, които използват този вид автомобили. Тук намерението очевидно е да се вземе от най-богатите и да се даде на по-бедните, но потърпевши от тази мярка ще бъдат и хората, които са придобили и ползват електрически автомобили, тези, за които ние дадохме преференции, посочи тя.

Депутатът от ГЕРБ коментира, че се правят и много странни промени в Закона за публичните финанси. Теменужка Петкова посочи, че наред с няколко изменения, продиктувани от промяна в европейска директива, се премахват текстове, които правителството на премиера Радев грубо наруши със Закона за държавния бюджет за 2026 г. Една съществена част от текстовете, които те нарушиха, просто ги премахват, коментира тя.

Относно увеличаването на данъчните облекчения за отглеждане на деца, Петкова каза, че ГЕРБ ще подкрепят всяка една мярка в тази посока, но не са съгласни с едната ръка да се дава, а с другата ръка да се взима от българските граждани и българския бизнес.

Тогава, когато ГЕРБ се върне във властта – това, бъдете сигурни, ще стане, всички тези несправедливи данъци ще бъдат елиминирани и отменени, заяви още Теменужка Петкова.

Относно предложенията за забрана на рекламата на хазарт, тя коментира, че това е крачка в правилната посока, но трябва да се обърне сериозно внимание по отношение на евентуалните рискове голяма част от този бизнес да отиди в сивия сектор.