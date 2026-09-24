Асен Василев: Да затворим „дупчицата“ в закона за рекламата на хазарта

Правителството предприе разумна стъпка за ограничаването на хазарта.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" и Асен Василев на брифинг в Народното събрание.

В предложения от правителството законопроект са изпуснати пунктовете за залози, отбеляза Василев. Той обърна внимание, че освен спортните зали и стадионите, има изключение за рекламата на хазарт за спортни съоръжения и "тази дупчица в закона също трябва да бъде затворена".

„Всяка една площадка с фитнес на открито може да се счита за спортно съоръжение“, обърна внимание депутатът.

Василев посочи, че глобите не са увеличени, а трябва да бъдат. „Трябва да се разшири дефиницията на търговска марка, за да включва и търговски марки, свързани или силно наподобяващи тези на хазартните оператори. Тази малка дупчица също е останала незапълнена“, каза той и отбеляза, че свързването с НАП е на ниво зала, а не на ниво машина, което също оставя възможности за злоупотреби.

Василев предположи, че всички тези пропуски са свързани с неразбирането от страна на администрацията на намерението на правителството и на Румен Радев, а не са опит да се оставят дупки за възможност, за да продължи рекламата на хазарт. „Ние ще предложим всичко това да бъде забранено, за да имаме реална забрана на хазарта в България“, добави той.

Асен Василев коментира предложените от Министерството на финансите промени в данъчното законодателство, сред които са увеличаването на прага за регистрация по ДДС, облагането на свръхпечалбите и въвеждането на акциз за автомобили с мощност над 250 киловата. По думите му част от мерките трябва да бъдат прецизирани, за да не се създават възможности за заобикаляне на закона.

„Смислена мярка е по-високият праг за регистрация по ДДС, но не разбирам защо не се отива на максималния възможен праг. Ще предложим да се отиде на него“, заяви Асен Василев от кулоарите на Народното събрание.

По думите му няма проблем с облагането на свръхпечалбите, но според него е важно мярката да бъде структурирана така, че да не създава възможности за заобикалянето ѝ.

„Свръхпечалба, проблем няма, но проблемът идва от това, че обикновено, когато се налага изведнъж, тя изчезва. Трябва да е със структурирано законодателство. Ако сте банка, ще си наемете IT компания, която да ви построи система и печалбата ще отиде в тази компания“, коментира Василев.

Според него, предложеното увеличение на данъчните оценки на имотите трябва да бъде направено така, че да не води до допълнително натоварване за гражданите. Лидерът на ПП припомни, че още през 2023 г. е внесъл предложение по темата.

„Да не стане така, че дават с едната ръка, взимат с другата и накрая хората да са по-бедни“, каза Василев.



По думите му при увеличаване на данъчните оценки трябва да бъдат намалени данъчните такси, тъй като по-високите оценки имат отражение и върху размера на такса „смет“.

„Ако това се прави, трябва да се прави по начин, който не удря по джоба на гражданите. Трябва да се намалят данъчните такси. Вдигането на данъчните оценки има отражение върху такса „смет“. Това трябва да бъде разкачено и такса „смет“ да не бъде свързана с данъчната оценка“, каза той.

Василев засегна и предложението за акциз върху автомобилите с мощност над 250 киловата.

„Акцизите биха имали смисъл, ако от тях са извадени електрическите автомобили. Целият проблем, когато сменят данъчното законодателство, е да сте осигурени срещу всички възможности за избягването му“, каза Асен Василев.