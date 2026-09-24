"Положителен тест" срещу 800 лева: Четирима полицаи отиват на съд

Софийската градска прокуратура (СГП) внесе в Софийския районен съд (СРС) обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама на шофьор относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества. Това съобщиха от прокуратурата.

Според обвинителния акт на 02.02.2024 г., в периода от 00:55 ч. до 02:00 ч., в района на кръстовището на ул. „Слатинска“ и ул. „Боян Магесник“ в София четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества. На шофьора било представено, че използваното техническо средство е отчело положителен резултат за наркотични вещества.

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Като част от създадената у него невярна представа му било внушено, че срещу предаването на парична сума от 800 лева няма да бъдат предприети предвидените в закона действия във връзка с резултат от проверката, посочиха от СГП. Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата, с което му била причинена имотна вреда в същия размер.

Един от обвиняемите е предаден на съд и за това, че на 2 февруари 2024 г. не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси.

Предстои СРС да насрочи разпоредително заседание по делото.

На 6 февруари 2024 г. Софийският градски съд остави в ареста един от четиримата полицаи, на друг съдът постанови 10 000 лева, а на останалите по 8 000 лева.

