В Кремъл все още мислят дали Путин да отиде на Г-20

По време на брифинг с пресата говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Русия във всеки случай ще участва в събитията от срещата на върха на Г-20 в Маями, но решението относно отговора на поканата към президента Владимир Путин да присъства на форума ще бъде взето на по-късен етап.

"Въпросът ще бъде разгледан и впоследствие ще бъде взето решение. Във всеки случай Русия възнамерява да продължи участието си в работата на Г-20 и във всички форуми, провеждани в рамките на този формат", каза Песков, цитиран от ТАСС.

“Ние със сигурност оценяваме тази любезна покана, ценим я и тя ще бъде разгледана и съгласувана, след което ще бъде взето подходящо решение“, добави говорителят.

От началото на втория мандат Тръмп се опитва да посредничи за постигане на мир между Русия и Украйна, но до момента няма никакъв успех, а преговорите са от няколко месеца на пауза. Песков повтори позицията на Русия, че Москва се стреми към мирно споразумение, а не към временно прекратяване на огъня.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия смята решението на ЕС да прехвърля на Украйна приходи, генерирани от замразените руски активи, за незаконно и за форма на кражба.

През август 2024 г. Европейската комисия заяви, че блокът ще предостави на Киев 1,4 млрд. евро от приходите, генерирани от активи на Руската централна банка, замразени от ЕС заради войната в Украйна.