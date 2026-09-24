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Джордж Клуни е съсипан от смъртта на "втория си син" Пресли Гербер

Джордж и бащата на Пресли, Ранди Гербер, са най-добри приятели и бизнес партньори

24.09.2026 | 14:52 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

С появата на все повече подробности около сърцераздирателната смърт на Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, семейството и приятелите му скърбят най-силно. С появата на все повече подробности около сърцераздирателната смърт на Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер, семейството и приятелите му скърбят най-силно.

Въпреки че семейството запази поверителността си, Джордж Клуни беше сниман да се втурва към опечаленото семейство на Пресли.

Джордж и съпругата му, Амал Клуни, бяха уловени да пристигат в дома на сестрата на Пресли – Кая Гербер в Лос Анджелис във вторник, два дни след неговата смърт на 27-годишна възраст.

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