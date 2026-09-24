Гърция и Турция отново спорят за историята: Атина отхвърли коментарите за Триполица

Гръцки дипломатически източници отхвърлиха коментарите на турското външно министерство, направени по повод годишнината от зверство срещу турски цивилни граждани през 1821 г. – в първите месеци на Гръцката война за независимост, пише Kathimerini.

В изявлението от Анкара се споменаваше за „системни кланета“ над мюсюлманското турско население на Пелопонес в периода между 1821 и 1830 г. То бе публикувано по повод годишнината от клането в Триполица (днешния град Триполи), при което хиляди мюсюлмани и евреи, които не са участвали във военните действия, бяха избити от гръцки бойци след превземането на града от революционните сили.

Дипломатически източници в Атина обвиниха Анкара в "системно изопачаване и експлоатиране на историята".

"Подобни позиции, които противоречат на документирани исторически събития, не допринасят за атмосфера на доверие, взаимно разбирателство и съдържателен диалог, нито пък са в унисон с подхода, изискван от добросъседските отношения", заявиха източниците.

И двете страни са си отправяли взаимни обвинения в извършване на зверства срещу цивилни граждани по време на често бурните си отношения през последните два века.