Мартин Димитров: Управляващите нямат план за сваляне на дефицита и цените

“Предложенията за приходни мерки на управляващите са несвързани помежду си, нямат обща идея, няма и общ план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% догодина, за да спрат да се вдигат цените”.

Това заяви от името на “Демократична България” народният представител Мартин Димитров на брифинг в парламента.

Икономистът добави, че предходните мерки на “Прогресивна България” продължават да вдигат инфлацията - със закона за потребителския кредит и бързите кредити, с разрешаването износа на горива, както и с огромния бюджетен дефицит. И призова всичко това да бъде преустановено с бюджета за догодина.

Димитров предупреди, че растежът няма как да разчита само на потреблението, нужен ни е висок растеж, какъвто управляващите не си поставят за цел. Само той може да осигури по-високи заплати и пенсии. Но затова са необходими десни мерки, каквито управляващите не предлагат. И напомни за пакета от десни мерки на ДБ, сред които нулевата данъчна ставка при реинвестиране на печалбата.

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“След нашата кампания за намаляване прага на регистрация по ДДС, дори управляващите, които трудно чуват, предлагат вече праг от 75 000 евро, но ние искаме 85 000, това е наша национална цел и няма да се откажем от подписката си”, каза Мартин Димитров.

Управляващите припознаха нашия закон за забрана на рекламата на хазарт, заяви Божанов

Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов отбеляза и друг резултат от натиска на демократичната опозиция над управляващите - забраната на рекламата на хазарт. “Нашият законопроект за забрана рекламата на хазарт, внесен преди няколко седмици, практически беше припознат от управляващите. Но има известни пропуски в дефинициите в закона”, каза Божанов. И даде за пример самата дефиниция за реклама на хазарта, която досега е позволявала заобикаляне на рекламирането в медиите, като се надява този пропуск да е от недоглеждане.

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“Не виждаме хазартните оператори да атакуват управляващите, както остро ни атакуваха нас, ще видим внимателно какво се приема. И после как се прилага, дали забраната се контролира, за да не стане както предния път, когато парламентът прие едни забрани, а изпълнителната власт не ги контролираше”, предупреди Божанов.

Йордан Иванов: Да отпадне по-високият акциз за мощните електромобили

“В безпрецедентен момент на високи цени на горивата – каквито досега не сме имали – управляващите са решили да повишат акциза за електрическите автомобили с мощност над 340 к.с. Ние от „Демократична България“ настояваме това предложение да отпадне“, заяви зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов.

Според него при тези цени на горивата държавата трябва да стимулира българските граждани да придобиват електрически автомобили. „Независимо дали електромобилът е с мощност 200 или 1200 к.с., той изминава 100 км срещу около 1,50 евро. Логиката на акциза за двигателите с вътрешно горене не е приложима към електрическите автомобили“, посочи Иванов.

Той определи поведението на управляващите като „най-малкото арогантно“. „От началото на годината придобиването на електрически автомобили е нараснало със 100% спрямо 2025 г. Една от причините за това са именно цените на горивата“, допълни Иванов.

Ивайло Мирчев към Сарафов: Кажете какво направихте за „Осемте джуджета“

По повод писмото на бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател Борислав Сарафов с обвинения за политическа корупция и търговия с влияние, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев призова самият Сарафов първо да каже какво е направил за разследването на аферата “Осемте джуджета” и да си спомни как се е срещал в ресторанти с Петьо Еврото.

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“Обръщам се към всички магистрати: не позволявайте да ви разхождат като мечки в разни офиси. Преди Пеевски ви пращаше коли и ви водеха в хотел “Берлин”. Сега може би някой опитва нещо различно, не позволявайте това, изберете със съвестта си нови членове в професионалната квота във ВСС”, призова Ивайло Мирчев.