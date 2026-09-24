Мартин Димитров: Управляващите нямат план за сваляне на дефицита и цените

“Предложенията за приходни мерки на управляващите са несвързани помежду си, нямат обща идея, няма и общ план за намаляване на дефицита, така че той да бъде 2% догодина, за да спрат да се вдигат цените”.
Това заяви от името на “Демократична България” народният представител Мартин Димитров на брифинг в парламента.
Икономистът добави, че предходните мерки на “Прогресивна България” продължават да вдигат инфлацията - със закона за потребителския кредит и бързите кредити, с разрешаването износа на горива, както и с огромния бюджетен дефицит. И призова всичко това да бъде преустановено с бюджета за догодина.
Димитров предупреди, че растежът няма как да разчита само на потреблението, нужен ни е висок растеж, какъвто управляващите не си поставят за цел. Само той може да осигури по-високи заплати и пенсии. Но затова са необходими десни мерки, каквито управляващите не предлагат. И напомни за пакета от десни мерки на ДБ, сред които нулевата данъчна ставка при реинвестиране на печалбата.
“След нашата кампания за намаляване прага на регистрация по ДДС, дори управляващите, които трудно чуват, предлагат вече праг от 75 000 евро, но ние искаме 85 000, това е наша национална цел и няма да се откажем от подписката си”, каза Мартин Димитров.
Управляващите припознаха нашия закон за забрана на рекламата на хазарт, заяви Божанов
Съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов отбеляза и друг резултат от натиска на демократичната опозиция над управляващите - забраната на рекламата на хазарт. “Нашият законопроект за забрана рекламата на хазарт, внесен преди няколко седмици, практически беше припознат от управляващите. Но има известни пропуски в дефинициите в закона”, каза Божанов. И даде за пример самата дефиниция за реклама на хазарта, която досега е позволявала заобикаляне на рекламирането в медиите, като се надява този пропуск да е от недоглеждане.
“Не виждаме хазартните оператори да атакуват управляващите, както остро ни атакуваха нас, ще видим внимателно какво се приема. И после как се прилага, дали забраната се контролира, за да не стане както предния път, когато парламентът прие едни забрани, а изпълнителната власт не ги контролираше”, предупреди Божанов.
Йордан Иванов: Да отпадне по-високият акциз за мощните електромобили
“В безпрецедентен момент на високи цени на горивата – каквито досега не сме имали – управляващите са решили да повишат акциза за електрическите автомобили с мощност над 340 к.с. Ние от „Демократична България“ настояваме това предложение да отпадне“, заяви зам.-председателят на ДСБ Йордан Иванов.
Според него при тези цени на горивата държавата трябва да стимулира българските граждани да придобиват електрически автомобили. „Независимо дали електромобилът е с мощност 200 или 1200 к.с., той изминава 100 км срещу около 1,50 евро. Логиката на акциза за двигателите с вътрешно горене не е приложима към електрическите автомобили“, посочи Иванов.
Той определи поведението на управляващите като „най-малкото арогантно“. „От началото на годината придобиването на електрически автомобили е нараснало със 100% спрямо 2025 г. Една от причините за това са именно цените на горивата“, допълни Иванов.
Ивайло Мирчев към Сарафов: Кажете какво направихте за „Осемте джуджета“
По повод писмото на бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател Борислав Сарафов с обвинения за политическа корупция и търговия с влияние, съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев призова самият Сарафов първо да каже какво е направил за разследването на аферата “Осемте джуджета” и да си спомни как се е срещал в ресторанти с Петьо Еврото.
“Обръщам се към всички магистрати: не позволявайте да ви разхождат като мечки в разни офиси. Преди Пеевски ви пращаше коли и ви водеха в хотел “Берлин”. Сега може би някой опитва нещо различно, не позволявайте това, изберете със съвестта си нови членове в професионалната квота във ВСС”, призова Ивайло Мирчев.
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