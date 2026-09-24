Любо Киров с два поредни концерта в зала 1 на НДК

Любо Киров ще изнесе два поредни концерта в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. Двете вечери в София ще бъдат кулминацията на тазгодишното му национално турне "Футурофония".

До момента турнето премина през редица летни сцени в страната с 10 разпродадени концерта. В София публиката ще чуе музиката от новия албум "Футурофония", както и едни от най-популярните песни на Любо Киров.

Специални гости на двата концерта ще бъдат MONA и Стенли. Двамата участват и в новия албум – MONA в песента "Луна", а Стенли в "Пътят към храма".

Преди концертите в НДК Любо Киров ще се срещне с публиката в Пазарджик на 5 ноември и в Хасково на 6 ноември.

След двете вечери в София предстои още един концерт – на 19 ноември в Благоевград.

Тазгодишното турне носи името на новия албум на изпълнителя – "Футурофония". Заглавието е дума, създадена от самия Любо Киров, която съчетава идеите за бъдеще и звук. "Futuro" идва от латинското futurus – "предстоящ", "бъдещ", а "phonia" – от гръцкото phōnē – "звук", "глас".

Албумът запазва характерния стил и емоционалност на изпълнителя, но ги съчетава с ново звучене и съвременни продуцентски решения.

Любо Киров има над 25 години на българската музикална сцена. В кариерата си е автор и изпълнител на десетки популярни песни, има платинени албуми и концерти в някои от най-големите зали в страната.

Билетите за оставащите концерти от турнето са в продажба.