Андрей Райчев: Центърът е празен, войната на президентските избори е за 600 хиляди гласа

На 25 септември официално ще бъде даден старта на предизборната кампания за президентските избори на 25 октомври.

Вчера в ЦИК бяха изтеглени и номерата на бюлетините за всички 27 кандидат-президентски двойки.

Какви са стартовите позиции на кандидатите?

„Основната интрига, доколкото се развие, ще бъде между кандидатите, които от повече от месец са заявили своите кандидати – Илияна Йотова и Андрей Гюров. Видяхме, че и лидерът на „Възраждане“ ще участва в изборите. Не мисля, че при повече участници ще имаме различна от очакваната интрига. Винаги е възможно някой изненадващо да се намеси в състезанието“, коментира социологът Геновева Петрова от „Алфа Рисърч“.

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„По-силна кампания и представяне на „Възраждане“ би навредило на Илияна Йотова. Трудно можем да си представим избирателите на Андрей Гюров да преориентират подкрепата си. Има немалка част от гласувалите за „Прогресивна България“, които поради сериозна близост в позициите, могат да променят предпочитанията си в посока „Възраждане“, допълни Геновева Петрова.

Според социолога Андрей Райчев „електорални бури“ не се задават.

„Рядкост е да няма кандидат от центъра. Десни трудно гласуват за леви. Тук центърът е празен. На предишните парламентарни избори, преди вълната да вдигне Радев до 1,4 млн. гласа, очаквахме за Радев около 1,1 млн. Това е бившият червен електорат. Може да предполагаме, че Йотова наследява този електорат от 1,1 млн. гласа. Гледайте Гюров. Той наследява около 450 хиляди гласа. На този фон „Възраждане“ максимално са постигали 350 хиляди. Миналите избори имаха 140 хиляди гласа, защото Радев им „изяде“ половината им гласове. Могат да възстановят стотина. Не им стига да настигнат сините, освен ако не направят много силна кампания. Костадинов е силен сам по себе си, а Волгин е много силен“, добави Райчев.

За кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ?

„Към момента можем да очертаем като хипотеза, че мнозинството от избирателите на ГЕРБ ще послушат лидера си и няма да подкрепят никого на първи тур. При тези, които отидат до урните, ще има такива, които ще подкрепят Илияна Йотова, и други, които ще подкрепят Андрей Гюров. За Гюров подкрепата би била заради последователността за следване на геополитическата ориентация на страната“, обясни Геновева Петрова.

„Отсъствието на ГЕРБ и ДПС от тази надпревара има връзка с резултатите от парламентарните избори през април. ГЕРБ бяха изправени пред неблагоприятни варианти. Те избраха вариант, при който си спестяват електорална щета. На местните избори ще се види реално развръзката за тях“, допълни тя.

„Йотова играе силно, а Гюров играе много странно. Удариха го на ТикТок, на младежки изпълнения и странности. Има потенциал да вдигне нещо, но има потенциал и да загуби. Стои големият въпрос – ГЕРБ и ДПС имат 600 хиляди гласа. Войната е за тях“, каза още Андрей Райчев.

„Засега Йотова и Гюров водят задочно дебат. Гюров бяга от политически теми. Политическите теми са войната в Украйна, зеленият данък, с които облагаме икономиката, джендър историите и мигрантите. По кой точно въпрос Андрей Гюров ще каже противоположното на тезата на Йотова? Да каже, че играем с Украйна до победа над Русия? Ами той ще загуби изборите утре. Българският народ масово не мисли така. На Гюров му е взета трибуната и няма какво да каже, освен че е готин. Йотова седи на силни политически позиции като мир и умереност. Костадинов и Волгин имат какво да кажат, но нямат голям адресат. Една от причините Борисов да се откаже беше, че няма какво да се говори. Борисов го каза в присъщата за него форма – „Какво да кандидатствам като и Лили Иванова е с тях?“, отбеляза Андрей Райчев.