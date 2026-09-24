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Регистрирано е земетресение край Симитли

Трусът е регистриран днес в 16:03 часа

24.09.2026 | 19:05 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Днес около 16:03 часа е регистрирано слабо земетресение в района на Симитли, област Благоевград, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Епицентърът на труса е с координати 41,94° северна ширина и 23,2° източна дължина, съобщава Dariknews.bg.

Според данните земетресението е било на около 9 километра североизточно от Симитли и на приблизително 84 километра от София.

Към момента няма информация за нанесени материални щети или пострадали.
От НИГГГ-БАН уточняват, че параметрите са получени чрез автоматичен анализ на наличните към момента данни и при постъпване на нова информация са възможни промени в магнитуда и координатите на труса.

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Тагове:

земетресение Симитли 2 по Рихтер Националния институт по геофизика
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