Летни дрехи, които да носите и през есента

Преходът между лятото и есента е може би най-предизвикателният период за обличане. Следобедите все още са топли, а сутрините и вечерите – хладни. Инстинктът ни казва да приберем летните дрехи и да започнем начисто, но това не е нито практично, нито устойчиво. През 2026 г. тенденцията е ясна: не подменяйте, а надграждайте.

Ето пет летни дрехи, които можете да носите и през есента:

Летни рокли – с блейзър или тренчкот

Летните рокли – особено сатенените слип рокли и моделите с дантела – са сред най-универсалните летни дрехи, които можете да пренесете в есента. Американският моден блог Lulus препоръчва комбинацията на слип рокля с блейзър и боти с ток – това е „класическата преходна визия“, която балансира лекотата на лятото със структурата на есента.

Изберете миди слип рокля в неутрален цвят (черно, кафяво, шампанско) и я комбинирайте със структуриран блейзър в бежово, шоколадово или черно. Завършете с кожени боти с ток в бордо или таупе. С падането на температурите добавете и тънки чорапогащи.

Летни поли

Макси полите от сатен са идеални за прехода. Стилистката на Гуинет Полтроу например комбинира блуза с дълъг ръкав и макси пола – визия, която е удобна както за топъл следобед, така и за хладна вечер. Заменете летния топ с раиран пуловер или жилетка. Добавете колан на кръста, за да подчертаете силуета. За обувки изберете мокасини или ниски боти.

Летни тениски – под жилетка или блейзър

Графичните тениски не са само за лятото. Комбинирани със структуриран блейзър и права пола, те създават елегантен и същевременно непринуден вид. The Luxury Closet определя тази комбинация като „полиран smart casual – визия, която обединява отпускарските летни елементи с есенната прецизност. Изберете тениска с минималистичен или винтидж принт. Комбинирайте с блейзър в маслинено, бежово или бордо. Завършете с права пола и мокасини или маратонки.

Източник: 5 летни дрехи, които да носите и през есен 2026