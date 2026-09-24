Николай Денков категоричен: Олигархията не е преборена

Председателят на ПГ на “Продължаваме промяната” акад. Николай Денков коментира избора на нов съсват на ВСС. Депутатът добави, че най-важното е накрая какви копчета ще бъдат натиснати по време на избора.

“Много често скандалите се правят, за да ни отклонят от истинските въпроси - какви са кандидатите, как ще се проведат изслушванията и т.н.”, каза пред bTV бившият премиер във връзка с твърденията на бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че министърът на правосъдието Николай Найденов се опитва да овладее следващия Висш съдебен съвет чрез предварителен подбор на кандидатите за ключовия кадрови орган. Крайната цел била настоящият министър да бъде избран за главен прокурор.

“Вярвам само на това което ще видя с очите си и като биографии, и като представяния по време на изслушвания, и какво ще чуем от хора, които са работили с тези кандидати през годините, да видим дали кандидатите са имали за кариерното си израстване, защото това обяснява много неща”, заяви Денков.

Той коментира и номинациите на ПБ и добави, че за момента те изглеждат подходящи, но част от тях са и странни. “За мен това е индикация че има борба на лобита в "Прогресивна България". Кои ще останат и кои ще отпаднат, ще стане ясно при самото гласуване”, на мнение е Денков.

“Процедурата, такава каквато беше приета от Народното събрание, е смислена, тя предвижда достатъчно време за изслушване на кандидатите. Имаше индикации, че има желание да бъде избран ВСС така, че да си свърши работата. Но докато не завърши този процес, не смея да кажа дали сме на правилния път или не”, посочи още народният представител.

Борбата с олигархията

Попитан дали е преборена олигархията, Денков отговори категорично - не. Той даде и пример:

“Беше премахната забраната за износ на дизела , като управляващите се опитаха да ни убедят, че с този ход цените на горивата ще се намалят. Този тип алогични действия показват, че зад такива решения стоят икономически интереси, които не са изяснени. Беше взето абсурдно решение, което ще увеличи цените вместо да ги намали. И сега износът е разрешен, но под строг контрол – така че пазарът да е осигурен. С решението от вчера този контрол изчезна. С това решение пазарът със сигурност ще репи, че дизелът ще се вдигне”, подчерта още акад. Денков.

“Лошото е, че в действията на управляващите често виждаме примери за липса на причинно-следствени връзки. Много често на правилния проблем се слага фалшиво решение”, добави бившият премиер.