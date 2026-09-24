ЕС разгневи Украйна с премахването на санкциите срещу руски милиардери

Европейският съюз предизвика недоволството на Украйна, като отмени санкциите срещу двама руски милиардери.

Украинският външен министър Андрий Сибига определи решението за изваждане на Алишер Усманов и Михаил Фридман от санкционния списък като "позорно и неоправдано“.

Франция настояваше пред Общността за изваждане на Усманов - руско-узбекски магнат в металургичния сектор от списъка със санкции като част от споразумение за освобождаване на затворници между Париж и Азербайджан.

Люксембург пък призова за изваждането на Фридман - руско-израелски бизнесмен, който съди страната заради замразяването на активите му.

За отмяната на санкциите е необходимо единодушие сред държавите членки на ЕС, като Латвия се съгласи да се въздържи от гласуване, след като първоначално се беше противопоставила на изваждането на двамата от списъка.

Решението за двамата милиардери беше взето в замяна на удължаването с три години (вместо обичайните шест месеца) на санкциите срещу други 3000 включени в списъка лица и организации, преди изтичането на крайния срок на 22 септември, съобщава The Telegraph.

По повод решението на ЕС украинският президент Володимир Зеленски каза, че "никое име в санкционния списък не е там случайно: всяко от тях представлява причина, поради която тази война е започнала и продължава и до днес".

"Решението за изваждане на Усманов и Фридман от списъка е позорно и неоправдано. Москва ликува, защото постигна целта си: усещане за безнаказаност, унижение на ЕС и разединение сред европейците. Но все още има начин да се помрачи тържеството в Москва. Призовавам всички държави членки на ЕС незабавно да обявят, че ще наложат свои собствени национални санкции на тези две лица", добви външният министър Сибига.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства отмяната на санкциите срещу двамата мъже, като заяви, че те са били незаконни.

Украйна призовава за налагане на национални санкции

Призивът на Сибига към страните от ЕС да наложат индивидуални санкции на въпросните лица последва решението на Латвия да обяви свои собствени санкции.

Байба Браже, министърът на външните работи на Латвия, написа в социалната мрежа X: "Скъпи Андрий, напълно сме съгласни [че изваждането на двамата мъже от списъка със санкции е неоправдано] и затова блокирахме решението до последния възможен момент. Латвия вече прие национални санкции срещу двете лица, чиито имена бяха премахнати от списъка".

Срещу г-н Усманов бяха наложени санкции в началото на руската инвазия в Украйна заради "тесните му връзки“ с Владимир Путин и интересите му в ключови сектори на икономиката, носещи приходи на държавата.

73-годишният бизнесмен, чието състояние се оценява на 16,6 милиарда долара, отхвърли обвиненията. Усманов е основател на инвестиционната компания USM Holding, която притежава фирми, доставящи желязо, стомана и мед. В миналото той е имал връзки с футболните клубове от Висшата лига "Арсенал“ и "Евертън“.

ЕС определи Фридман, който е роден в Украйна и е основател на конгломерата "Алфа Груп“, като водещ руски финансист. Пьотър Авен, неговият руско-латвийски бизнес партньор, беше лишен от най-високото латвийско гражданско отличие през 2022 г., тъй като не осъди нахлуването в Украйна.