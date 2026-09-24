Социолог: Президентът ще бъде избран на балотаж

В интервю за БНР социологът Елена Дариева съобщи, че екипите на двойките Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев ще заложат на това, какво очакват да чуят техните твърди ядра.

“Според мен в говореното и в кампанията на Йотова ще чуем призиви за успокояване на ситуацията, повече стабилност и сигурност”, каза още Дариева.

"При Гюров-Кандев смятам, че ще се говори повече за баланс на властите и контрол върху властта, отколкото към стремеж към самата власт и търсене на някакъв институционален коректив", допълни социологът.

Дариева обясни, че при толкова много кандидати се получава "парадокс на избора", а многото възможности парализират избора и водят до нерешителност и тревожност.

"Отхвърлил си много възможности и остава това, което по-малко те удовлетворява. Това е за колебаещите се. Първият водещ въпрос е изборната активност. От нея зависи и всичко по-нататък, не само разпределението на кандидатите. Силно ме вълнува каква ще бъде дисперсията - разпиляването на вота. По-сериозна дисперсия има, когато водещите кандидати не са достатъчно харесвани и не успяват да мобилизират достатъчно електорална подкрепа. Когато има явен фаворит разпиляването е малко", обясни социологът.

Според Дариева президент ще се избере на балотаж, а първите резултати от допитвания на социологическите агенции се очакват да излязат следващата седмица.