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Заради съветско гражданство: ЦИК заличи кандидат за вицепрезидент

На изборите той е в двойка с Александър Томов

24.09.2026 | 20:19 ч. 28
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент в двойка с кандидата за президент Александър Томов за изборите на 25 октомври. 

От комисията съобщават, че причината за решението е установено при проверка обстоятелство, че гражданството на Инджов по рождение е било “съветско“.

Томов и Инджов бяха регистрирани от партия “Българска социалдемокрация - Евролевица“ с решение на ЦИК от 22 септември. Още тогава комисията посочи, че регистрацията се извършва при неприключила процедура по проверка на кандидатската листа.

Два дни по-късно в ЦИК е постъпила информация от ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според справката за Инджов е установено, че придобитото от него гражданство по рождение е “съветско“, съобщава bTV.

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В акта му за раждане, съставен на 4 октомври 1962 г. в Карлово, има отбелязване, че въз основа на молба на родителите му от следващия ден детето приема съветско гражданство, посочват от ЦИК.

Според комисията по този начин не е изпълнено изискването за българско гражданство по рождение, предвидено за кандидатите за президент и вицепрезидент.

Затова ЦИК обявява регистрацията на Инджов за недействителна. Решението трябва да бъде изпратено незабавно на “Българска социалдемокрация – Евролевица“. То може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

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Тагове:

ЦИК кандидат вицепрезидент Сергей Инджов Александър Томов съветско гражданство
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