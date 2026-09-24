В кадър: Йотова се срещна с българската общност в Ню Йорк

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Самочувствието, че сте българи, не трябва да е просто на думи. Да направим така, че страната ни да се развива по начин, по който дава самочувствие на всички българи - тези, които живеят в страната ни, и тези, които живеят зад граница. С тези думи държаният глава Илияна Йотова се обърна към наши сънародници в Ню Йорк. Заедно с представителите на българската общност президентът отбеляза отминалия наскоро Ден на независимостта на България. Йотова е на посещение в САЩ по повод 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

"Сред вас има много успели хора с кариера и авторитет. Когато се каже българин, това означава успял човек. Човек, който стои гордо на мястото си и дава доброто лице на България", изтъкна държавният глава.

Йотова посочи, че 9 години като вицепрезидент е положила много усилия да създаде контакти с българските общности по света и да работят заедно.

"Работим така, че нашите сънародници да се чувстват българи, да се чувстват част от България и полезни за нея", подчерта президентът.

Йотова благодари на хората, отдадени на развитието на българските неделни училища, които определи като най-успешната политика на България за българите зад граница. Държавният глава сподели идеята си за създаването на Български културен институт и изрази надежда да има разбиране за тази необходимост в настоящето правителство и проектът да се осъществи. Тя заяви, че от 27 държави членки на Европейския съюз само България няма такъв институт.

"Имаме нужда чрез този институт да познаваме вас, вашите постижения, да има културен живот извън терена на посолствата, да показваме силата на културата и богатото историческо наследство на страната ни", изтъкна Илияна Йотова.

По-рано държавният глава разговаря с видни представители на американския бизнес, които проявяват интерес за инвестиции в България.

"Моята държава държи златна карта за развитието на региона на Югоизточна Европа. Инфраструктурен и газов коридор, центрове за данни - няма проект, който да не е свързан с България", подчерта президентът.

Тя изтъкна, че днес България е сигурна и предвидима държава, която дава много възможности за инвестиции.