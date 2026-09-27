62-годишна жена загина при катастрофа, затвориха Айтоския проход

62-годишна жена е загинала на място при тежка катастрофа на пътя след село Билка в посока село Дъскотна, община Руен. Заради инцидента пътят Варна – Бургас през Айтоския проход е затворен, съобщиха от ОДМВР-Бургас, предаде БГНЕС.

По първоначална информация автомобилът, управляван от жената, се е сблъскал с друга кола с добричка регистрация. Зад волана на втория автомобил е бил 57-годишен мъж от село Аврен, област Варна.

62-годишната жена е загинала на място.

От полицията уточняват, че към момента самоличността ѝ не е окончателно потвърдена. Предстои автомобилът да бъде разрязан, за да може тялото на загиналата да бъде извадено.

Заради тежката катастрофа движението по пътя Варна – Бургас през Айтоския проход е преустановено.

За шофьорите е организиран обходен маршрут през Ришкия проход.

Причините и обстоятелствата, довели до сблъсъка, все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.