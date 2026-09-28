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В кадър: Делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов

Екс премиерът е обвинен за длъжностни престъпления

28.09.2026 | 10:35 ч. Обновена: 28.09.2026 | 10:39 ч. 4

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

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Бившият министър-председател и екс лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков отново се яви в съда. 

Петков е обвинен за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател и за арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

До момента по досъдебното производство са разпитани над 40 души в качеството на свидетели, приобщени са видеозаписи, събрани са и други доказателства.

Задържането бе извършено по бързото производство от МВР без предварително санкциониране от прокуратурата. По-късно съдът обяви арестите на тримата за напълно незаконни. 

В края на 2024 г. временният главен прокурор Борислав Сарафов поиска депутатския имунитет на Кирил Петков с мотив, че са събрани доказателства за превишаване на правата му като премиер. Според обвинението той лично е указвал и разпореждал на полицейски органи какви действия да предприемат около арестите. 

През януари т.г. прокуратурата официално привлече Петков като обвиняем за престъпление по служба (чл. 282 от Наказателния кодекс). Делото влезе в Софийския градски съд, където поредица от полицейски служители и свидетели дадоха показания за събитията от онази вечер в Министерския съвет. Петков категорично отхвърля обвиненията и определя делото като "политически шантаж и поръчка".

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Тагове:

Кирил Петков съд дело длъжностни престъпления Бойко Борисов арести
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