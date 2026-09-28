Цели 16 села в Севлиевско са на воден режим близо месец. От 1 септември населените места са без водоподаване три дни в седмицата, а в града чешмите пресъхват през нощта.

Ограниченията се въвеждат за поредна година заради недостатъчните дебити по остарялата водопреносна мрежа.

В село Душево живеят 1600 жители. Вече близо месец водата по чешмите им потича периодично, а хората се налага да се запасяват с необходимите количества.

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"Ние си наливаме резерви, туби и за пране се съобразяваме - когато има вода, тогава да перем с пералните", разказа пенсионерката Донка Стойчева.

Недостигът създава затруднения и за подготовката на предстоящия празник на възрастните хора.

"И в четвъртък ще е празникът на възрастните хора, жените ще готвят - как ще се оправят без вода, не ми е ясно! Ето, съвременна кухня с една кофа налята вода. В кой век живеем, за да имаме такива плачевни условия?! Аз съм ходила на едно от водохващанията на Мокра Бяла, с познат сме говорили там - видях го с очите си, че просто няма къде да се събира вода", коментира помощникът в пенсионерския клуб в Душево Марияна Цонкова.

Заради режима без вода остават и търговски обекти в селото, които в дните без водоподаване са принудени да затварят.

"Много е трудно да се работи без вода, особено във фризьорски салон, където е необходимо. Много ни пречи на работата, разреждам графика от клиенти", заяви фризьорката Таня Катева.

Проблемът засяга и автосервизите, където също се налага да се трупат запаси от вода.

В Душево има детска градина и основно училище, които също са потърпевши от водната криза.

Кметът на селото Добри Димитров заяви, че проблемът се задълбочава с всяка изминала година и засяга особено възрастните хора и семействата с малки деца.

"От година на година положението става все по-сериозно. Съчувствам болката и страданията на моите съселяни, тъй като без вода доста трудно се живее, имаме стари хора, които трудно се обслужват без вода, млади майки, които имат нужда да си обслужват децата", каза кметът на Душево.

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По думите му е постигната договорка в неделя да бъде осигурено водоснабдяване, за да могат децата да се подготвят за училище.

"В разговор с моя водопроводчик и с управителя на ВиК - Севлиево така се разбрахме, че в неделя да има вода, за да може да се подготвят децата за училище", добави Димитров.

От ВиК - Габрово заявиха, че падналите през последните дни валежи позволяват временно да бъде отменен режимът на водоподаване за населените места в Севлиевско.

В същото време количеството на валежите не е достатъчно, за да бъде преустановен режимът трайно.