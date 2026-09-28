Платен, но неизпълнен ремонт: МВР проверява поръчки на болницата в Харманли

В Областната дирекция (ОД) на МВР – Хасково се извършва проверка по получена информация за евентуални нарушения при изпълнението на обществени поръчки, свързани с МБАЛ – Харманли.

Това съобщиха на интернет страницата на ОД на МВР – Хасково.

Проверката обхваща обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на водоснабдителната и канализационната мрежа на сградите на МБАЛ – Харманли“, възложена на хасковско дружество.

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Проверяват се и обстоятелствата около договор за доставка и монтаж на фаянс между възложителя и изпълнителя, както и наличната документация и документите на дружеството, осъществяващо строителния надзор.

На този етап са установени данни, че възложителят е заплатил всички договорени строително-монтажни дейности, въпреки че част от тях не са изпълнени в пълен обем. Не са били подписани и необходимите документи за приемането им от страна на строителния надзор.

Установена е и липса на монтаж на част от договорения фаянс, некачествено изпълнение на отделни ремонтни дейности и липса на приемно-предавателен протокол. Въпреки това на изпълнителя е изплатена цялата договорена сума, се посочва в съобщението.

Установените данни са докладвани на Окръжна прокуратура – Хасково.

По- рано днес регионалният министър арх. Иван Шишков обяви, че започват проверки на обществените поръчки за строителство. Навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републиканския бюджет, или от европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля, каза министърът на брифинг след работна среща в Областната администрация в Хасково в рамките на националната инициатива „Регионите говорят“.