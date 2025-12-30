В кадър: СГС удвои гаранцията на директора на столичното 138-о училище

Снимка: Димитър Кьосемарлиев 1 / 6 / 6

Софийският градски съд постанови гаранция от 10 000 лв. за директора на столичното 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов.

От съда посочиха, че към момента не са събрани достатъчно доказателства за съпричастност на обвиняемия Евтимов за създаване на порнографски материал. Не е налична и опасността той да се укрие.

От съда отбелязаха още, че събраните до момента доказателства сочат, че на твърд диск са съхранени 3840 видео файла. Според експертизата видео файловете са от 16 броя карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните в училището от първия до третия етаж.

Експертът е посочил, че камерите са разположени в тоалетните, като на записите се вижда част от помещенията, но не и самите тоалетни. От съда отбелязаха също така, че на един от записите се виждат изображения как деца си мият ръцете и си говорят.

Повдигнатите обвинения срещу него са за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни. На 19 декември Софийският районен съд пусна под гаранция от 5000 лв. Евтимов.

От прокуратурата поискаха промяна на мярката на Евтимов с по-тежка, с мотива, че той е закупил и съхранявал видео камери, както и че е бил наясно, че в тоалетните на училището са монтирани скрити камери. От държавното обвинение отбелязаха още, че учениците не са били предупредени, че в тоалетните има видеонаблюдение.

По-рано днес, преди да влезе в съдебна зала, Евтимов каза пред медиите, че не е знаел, че в тоалетните е имало камери. По думите му той имал достъп само до видеонаблюдението по коридорите и в класните стаи. Той заяви още, че камерите са поставени още преди неговото назначаване като директор, вероятно през 2017 година.

На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът е освободен от длъжност.