Скандално AI видео показва как Тръмп целува краката на “крал” Илон ВИДЕО

“Да живее истинският крал“. Това беше текстът, показан на очевидно генерирано от изкуствен интелект видео, показващо как президентът Доналд Тръмп пълзи и целува краката на Илон Мъск. Видеото, което е акт на протест, се пускаше в централата на Федералното министерство на жилищното строителство и градското развитие в понеделник.

Видеото беше показано в същия ден, когато Мъск даде като краен срок на федералните служители да изпратят имейл с подробности за пет неща, които са направили миналата седмица, в противен случай ще бъдат уволнени. Интернет потребителите споделят фалшиви имейли, за които се твърди, че са били изпратени до имейл адреса на Службата за управление на персонала на правителството, за да тролват Мъск.

Видеоклипът изглежда като очевиден акт на протест от онези, които не са съгласни с демонтирането на федералните агенции от Тръмп и Мъск.

this video of Trump kissing Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning

