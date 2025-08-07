За Путин срещата на върха с Тръмп е ключова за постигане на целите на Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин отдавна заявява, че иска да седне с президента Тръмп. Причината: Той вярва, че подобна среща, а не просто напредък на бойното поле, е най-добрият му шанс да си осигури победа във войната срещу Украйна, пише NYT.

Анализатори, които изучават Путин, както и хора, които го познават, казват още от първите дни на войната, че основната цел на руския лидер е преди всичко да осигури мирно споразумение, което да постигне неговите геополитически цели – а не непременно да завладее определена територия на бойното поле.

И според тях именно американският президент е в най-добра позиция да постигне тези цели – които включват предпазване на Украйна от НАТО и предотвратяване на бъдещото разширяване на алианса. Това помага да се обясни защо Путин изглежда толкова фокусиран върху това да умилостиви Тръмп и да избегне разрив с Вашингтон, дори когато Тръмп демонстрира нарастващо нетърпение от отказа на Путин да се съгласи на прекратяване на огъня.

„Путин иска да запази Тръмп като ресурс за евентуален преход към мир“, каза Сергей Марков, прокремълски политически анализатор в Москва. „Тръмп е необходим, за да се постигнат условията на Русия.“

„Вероятно е по-добре да се срещнем“, каза Путин за Тръмп през януари, „и, въз основа на днешните реалности, да говорим спокойно за всички области, които са от интерес както за САЩ, така и за Русия.“

Администрацията на Тръмп отлагаше съгласието си за среща, очаквайки знак от Кремъл, че Путин наистина е сериозен относно истинско прекратяване на огъня на бойното поле.

Внезапният ангажимент на Белия дом да проведе среща на върха повдигна въпроси за това какво, ако изобщо е постигнал нещо, Путин се е споразумял в сряда по време на разговорите си в Москва със специалния пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф.

Не е ясно какво точно са обсъждали двамата мъже. Юрий Ушаков, главен помощник на Кремъл по външната политика, заяви, че Путин е предал определени „сигнали“ на Уиткоф относно Украйна, но не навлезе в подробности.

Една от възможностите е Путин да е сигнализирал за по-голяма гъвкавост по въпроса за това как земята може да бъде разделена или разменена при евентуално споразумение между Русия и Украйна.

В продължение на месеци руските пратеници настояваха в разговори с американските си колеги Москва да получи изцяло четирите региона, които Кремъл твърди, че е „анексирал“ от Украйна в края на 2022 г., въпреки че огромни части от територията оставаха под украински контрол. Американските преговарящи сметнаха тази позиция за неразумна и я видяха като знак, че Москва не е сериозна по отношение на преговорите за прекратяване на войната.

Някои анализатори предполагат, че Путин е казал на пратениците по време на разговорите тази година да се придържат само към най-твърдата позиция, за да наложат среща между него и Тръмп. Руските представители може би се надяват, че срещата на четири очи ще даде възможност на Путин да убеди Тръмп, отдавна симпатизиращ на Русия, да се върне към подкрепата на възгледите на руския лидер относно това, което той нарича „основните причини за конфликта“.

Хора, близки до Кремъл, както и политически анализатори, казват, че исканията на Путин - да изключи Украйна от НАТО, да ограничи военните си способности и да положи основите за по-приятелско на Москва правителство в Киев - са по-важни за него от спецификата на това каква територия в крайна сметка контролира Русия.