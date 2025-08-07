IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фон дер Лайен и Зеленскиса обсъдили стуацията в Украйна през последните дни

Вчера Зеленски проведе телефонни разговори с Доналд Тръмп и европейски лидери

07.08.2025 | 19:37 ч. Обновена: 07.08.2025 | 20:35 ч. 13
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договарянето на мирно споразумение и за бъдещото членство на Украйна в ЕС, както и нейното възстановяване", написа след разговора Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Вчера Зеленски имаше телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и европейски лидери.

Представител на Белия дом заяви, че Тръмп може да се срещне с руския си колега Владимир Путин най-рано следващата седмица, пише БТА.

