САЩ отпускат $1 млрд. за модернизация на системите за електронна война на F-35

Министерството на войната на САЩ подписа договор на стойност 991 милиона долара с основния изпълнител на изтребителя от пето поколение F-35, Lockheed Martin, за производство на комплекти за модернизация на 432 самолета. Договорът обхваща изтребители от трите американски служби, експлоатиращи самолета - ВВС, ВМС и Морската пехота на САЩ, както и множество неразкрити чуждестранни клиенти, пише MWM. Американските ВВС ще получат най-голямото разпределение - 97 комплекта, като 54 са разпределени за Морската пехота, 42 за ВМС, 133 за страни партньори по програмата извън САЩ и 106 за чуждестранни клиенти, продаващи военни продукти. Въпреки че програмата F-35 е критикувана за много ограничената общност, постигната между трите варианта, всички варианти споделят обща архитектура за електронна война, което позволява разработването на единен пакет за модернизация за целия световен флот.

F-35 съчетава авангардни стелт възможности с един от най-мощните в света комплекти за електронна война, интегрирани в изтребител, осигурявайки степен на оцеляване, с която никой друг некитайски тип изтребител не може да се конкурира. Системата за електронна война AN/ASQ-239, интегрирана във всички варианти на F-35, осигурява усъвършенствани контрамерки, опции за заглушаване и широколентова защита, позволявайки на самолета ефективно да потиска вражеските радари. Системата е проектирана да работи в среда с висока плътност на сигнала и да осигури на F-35 радиочестотни и инфрачервени контрамерки и възможности за бързо реагиране. Електронната ѝ архитектура е проектирана специално, за да позволи на конструкторите да активират нови възможности, когато те бъдат разработени. Функциите включват откриване на заплахи, идентификация и геолокация в широк честотен спектър, както и функции за електронна атака.

AN/ASQ-239 се счита за една от най-чувствителните системи, интегрирани в F-35,

като разликата в производителността между тези, създадени за вътрешна и чуждестранна употреба, е особено голяма. Вероятно това ще се отрази в най-новия пакет за модернизация. Разработването на основен пакет за модернизация на електронния комплекс за борба на F-35 е инициирано в отговор на опасения относно непрекъснатото развитие на електронните и по-широки възможности на противника за водене на въздушна война, по-специално тези на Китай, но също така в по-малка степен на тези на Русия, Северна Корея и други. С над 20 служби по света, които експлоатират F-35, въпреки че чуждестранни оператори могат и са разработили подсистеми и оръжия за изтребителя и се очаква да продължат да го правят, фактът, че САЩ не споделят достъп до базовия си код с никакви клиенти, означава, че цялостни подобрения на авиониката не могат да бъдат извършени в чужбина.

В момента F-35 се произвежда в по-големи количества от всички други западни типове изтребители взети заедно, тъй като се очаква членовете на НАТО и редица съюзници извън НАТО, като Австралия и Япония, да разчитат в голяма степен на самолета в обозримо бъдеще. Очаква се финансирането за подобрения да продължи да нараства бързо, тъй като въвеждането в експлоатация на изтребителя от шесто поколение F-47 вероятно ще бъде отложено до 40-те години на 21-ви век, което принуждава операторите на F-35 да разчитат на изтребителя за противодействие на новите китайски бойни самолети от шесто поколение, които ще влязат в експлоатация в началото-средата на 30-те години на 21-ви век. Едновременно с подобренията на комплекса за електронна война на F-35, Съвместният програмен офис на F-35 се готви да модифицира софтуера на устройството за вградено криптиране на файлове на изтребителя, за да поддържа квантово-устойчиви алгоритми, отговаряйки на предизвикателствата пред сигурността, породени от значителното и нарастващо лидерство на Китай в квантовите изчислителни възможности. Очаква се укрепването на основните криптографски системи на самолета срещу квантово задвижвани кибератаки да бъде от решаващо значение за способността му да работи, особено в непредвидени военни ситуации в Тихия океан.