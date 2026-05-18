Трагичен акт бележи края на епоха за руските дисиденти

Смъртта в Москва миналата седмица сякаш бележи края на една епоха. Държавните медии първи съобщиха новината: 80-годишна жена, внучка на съветския комисар по външните работи Максим Литвинов, е била намерена мъртва под прозорците на апартамента си в южната част на руската столица. Тя беше оставила предсмъртно писмо. С трепет осъзнах, че това трябва да е Нина Литвинова, дъщерята на възрастна двойка, с която се сприятелих в началото на 2000-те години, защото живееха в апартамента над моя, срещу парк "Горки".

Родителите на Нина, бившите ми съседи в Москва, бяха Михаил, математик и ентусиаст на оригами, който беше син на Максим Литвинов, и съпругата му Флора, физиолог. Никога не я бях срещала, но Нина, наричана с любов от близките си Ниночка, живееше отсреща на улица "3-та Фрунзенская". Тя беше морски биолог, известна с тихата си, но страстна подкрепа за политическите затворници.

Днес в Русия има около 2000 такива затворници - някои от тях са в затвора само защото са изразили несъгласие с президент Путин и неговата инвазия в Украйна, пише за The Times кореспондетът Том Парфит. Нина имаше благородно потекло. Тя беше помагала на дисиденти и техните семейства по време на съветската епоха и беше посещавала брат си Павел в Сибир, където той прекара пет години в изгнание за протест на Червения площад срещу нахлуването в Чехословакия през 1968 г. Той беше един от само осемте демонстранти, които направиха това. Тя беше член на едно от великите семейства на руската интелигенция. Дядо ѝ Максим предшестваше Вячеслав Молотов като външен министър на Йосиф Сталин и се ожени за англичанката Айви Лоу, след като я срещна, докато живееше в изгнание в Лондон през последните дни на царя. По-късно семейството изпадна в немилост, след като беше отстранено от Сталин, и Максим спеше с пистолет под възглавницата си всяка нощ. Въпреки че беше засенчена от дядо си и Павел, Нина продължи своята тиха борба и през ерата на Путин, като посещаваше показни процеси и протести и пишеше писма до затворниците. Първата реакция на смъртта ѝ във вторник беше вълна от шок и скръб, която премина през емигрантските кръгове и малцината опозиционери, които все още са в Русия.

Забранената правозащитна организация "Мемориал" заяви, че тя е била "олицетворение на скромна, но непоколебима смелост и благородство". След това дойде гневът.

Братската дъщеря на Нина, Маша Слоним, руско-британската бивша журналистка на BBC, която живее в Девон, написа във Facebook, че е научила съдържанието на предсмъртното писмо, което Нина е оставила, преди да сложи край на живота си.

"Обичам ви всички и мисля за вас", казала Нина на семейството си, "но трябва да си тръгна; животът стана непоносим, откакто Путин нападна Украйна и започна да убива невинни хора, докато тук хиляди постоянно биват хвърляни в затвора, където страдат и умират, защото са, както и аз, против войната и убийствата... Опитах се да им помогна, но силите ми се изчерпаха и ден и нощ ме измъчва безсилието ми. Срамувам се, но се предадох. Моля, простете ми."

Маша Слоним стигна до категорично заключение.

"Путин я уби",

написа тя. "Не бих могла да направя това, което тя направи, но разбирам причината, отчаянието, което е изпитвала", добави Маша, когато й се обадих в събота. "Тя беше толкова чувствителен човек. Имахме десет години на надежда и свобода през 90-те години, преди Путин да поведе Русия по друг път, който ни остави с разбити мечти."

Маша видя нишка, простираща се три поколения назад, от постоянната съпротива на братовчедка й срещу режима на Путин до дните на дядо им Максим Литвинов като революционер, избягал от царската тайната полиция.

Всички бяхме myatezhniki [бунтовници]", каза тя.

Другата братовчедка на Нина, учителката по руски език Вера Чалидзе, която живее в Лондон, каза, че около дядо й имало известна семейна митология - да, той бил идеалист, но също така бил съратник на Сталин, който не можел да не знае за бруталните чистки през 30-те години. Въпреки това Максим Литвинов и енергичната Айви, писателка и приятелка на Д. Х. Лорънс, бяха внушили чувство за независимост и увереност, което се предаде на децата и внуците им.

Маша, на 80 години, и Вера, на 78, и двете виждат Русия на Путин като безкрайно мрачна, "задушен ад", по-отмъстителен от 70-те години, когато са напуснали Съветския съюз.

Нина, последната от нейното поколение в семейството, която все още е в страната, най-накрая е загубила всякаква надежда, казаха те. Самоубийството ѝ обаче не е било капитулация, а по-скоро акт на бунт.