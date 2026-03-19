Певицата Карли Рей Джепсън стана майка

Показа се с бебето

19.03.2026 | 22:35 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Карли Рей Джепсън стана майка за първи път! 40-годишната певица и съпругът ѝ Коул Марсдън Грийф-Нийл са се сдобили с първото си дете преди 2 седмици.

Но двамата не споделят повече подробности за бебето - кога точно се е родило, какъв е полът му, какво име носи и т.н.

Изпълнителката на "Call Me Maybe" само сподели в Instagram Stories снимка, на която се вижда как държи бебето. То носи боди и шапка, които са на зелени и бели райета.

"Последните 2 седмици са най-добрите от живота ми. Добре дошло на света, малко човече", написа Карли към сладкия кадър.

