Зодиите, които попадат в забранени любовни връзки

На всеки се случва да се влюби в грешния човек или за кратък период да бъде с човек, с когото не бива да бъде, поради определени обстоятелства. Тези "забранени връзки" може да са много сладки, но и да водят до ужасяващи последствия. Кои зодии редовно изживяват забранена любов? Вижте отговорите на "The Every Girl".

Овен

Не е изненада, че тези огнени зодии са първи в списъка. Те имат кураж, смели са, впускат се в приключения, що се касае до любовта, импулсивни са - действат, без да мислят. Не признават норми и правила. Независимо дали проблемът е семейството им, общественото мнение или някаква друга пречка - те не я зачитат, впускат се във връзката. Просто страстта им е много силна, не мислят за последствията, никой не може да ги спре. Харесва им тръпката от преследването, от опасността, риска.

Телец

На пръв поглед - Телците са практични, сериозни, отговорни и никой не може да повярва, че са в списъка. Но и при тях има романси табу. Това е така, защото са големи инати и не отстъпват. Ако си наумят, че искат някого, ще постигнат своето и ще го имат, независимо от последствията. Ако формират силна емоционална връзка, границите се размиват и се отдават на забранените отношения. Понякога дори се влюбват във врага си - омразата се превръща в нещо дълбоко, обърква ги, става любов.

